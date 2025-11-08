Corea del Norte ganó la copa mundial de fútbol sub-17, tras vencer en la final por goleada 3-0 a Países Bajos, la tarde de este sábado, el torneo se jugó en Marruecos.

En la final las jugadoras que anotaron los goles fueron Kim Won-Sim, Pak Rye-Yong y Ui-Gyong Ri, para Corea del Norte es su cuarto título en esta categoría, reafirmando su dominio histórico.

El equipo asiático fue invicto, con 25 goles a favor y solo 3 en contra