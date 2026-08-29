Parlamento realiza Sesión Especial en conmemoración del 59 Aniversario de la Gesta Histórica de Pancasán

En Matiguás, departamento de Matagalpa, se desarrolló este sábado 29 de agosto la Sesión Especial de la Asamblea Nacional en homenaje a los Héroes y Mártires de la Gesta Heroica de Pancasán en su 59.° aniversario.

Durante la sesión, se destacó el legado y la memoria de quienes ofrendaron su vida en esta histórica gesta, cuyo significado permanece como parte de la historia de Nicaragua.

Entre banderas rojinegras y un caluroso ambiente de fiesta comunitaria, familias, colaboradores históricos, alcaldes y parlamentarios se congregaron en Pancasán para homenajear el legado del movimiento guerrillero y renovar su compromiso con el desarrollo y bienestar de las familias nicaragüenses.

En la sesión, el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, recordó que la pieza musical «Pancasán» nace de la obra del poeta David Macfield. “En Pancasán la brisa está llamando y en la ciudad ya viene quebrando el sol y dice así: ¡Revolución, Revolución!

A como dice la canción de Pancasán, el doctor Porras señaló que “llegó la hora de irnos cobrando tanto dolor y crímenes sin razón”, destacando el avance del modelo democrático con respaldo popular.

Añadió que, por orientación de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, la Asamblea concluirá este proceso el próximo martes primero de septiembre en León con la aprobación de la Reforma a la Constitución.