Juventud Sandinista respalda propuesta de Reforma a la Constitución Política de Nicaragua

La Juventud Sandinista 19 de Julio, expresó este jueves su respaldo a la propuesta de Reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua, durante su participación en el Plenario de la Asamblea Nacional.

Hanny Montenegro, Coordinadora Departamental en Managua de Juventud Sandinista 19 de Julio, afirmó que la juventud respalda firmemente la propuesta y destacó las oportunidades que tiene la juventud: educación, deportes, salud, transporte, energía, entre otros derechos restituidos.

Además, destacó la sesión liderada por la Juventud Sandinista, que no se vende ni se rinde jamás, y que respalda éste proyecto que sirve a las familias nicaragüenses en paz y dignidad.

Joel Duarte, Coordinador Departamental en Jinotega, señaló que los jóvenes respaldan las acciones de la Asamblea Nacional en defensa de la soberanía y la transformación constitucional.

Mientras tanto, Berlíth Castillo, Coordinadora Departamental de Madriz, manifestó la confianza de la Juventud Sandinista en el Gobierno del Frente Sandinista y destacó programas y oportunidades dirigidos a la juventud, particularmente en materia de educación.

Con las manos alzadas, jóvenes de distintos departamentos del país manifestaron su apoyo a la iniciativa, destacando que, desde su perspectiva, la reforma contribuye a garantizar la estabilidad, la seguridad, la paz y la defensa de la soberanía nacional.

La participación juvenil se realizó mediante la conexión de 208 puntos digitales instalados en diferentes territorios del país. Durante el encuentro, la Juventud Sandinista reiteró su compromiso con la defensa del proceso político y con la soberanía nacional, en respaldo a la propuesta de Reforma a la Constitución Política.

