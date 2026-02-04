Alcaldía de Managua avanza en construcción de Paso a Desnivel en Carretera Vieja a León

Un avance del 14 por ciento lleva la construcción del paso a desnivel que se construye en la carretera Vieja a León, en el cruce hacia la carretera Sur, Nejapa, donde ya están concluidos todos los cimientos, informó Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.

Avanza un 14% construcción del paso a desnivel en Nejapa

La obra inició en noviembre y está programada para terminar en marzo de 2027, con posibilidad de concluir antes. Este proyecto busca eliminar uno de los principales cuellos de botella para la salida y entrada de Managua.

Moreno agregó que el diseño contempla un giro izquierdo elevado y una rotonda a nivel para mantener el flujo vehicular sobre la vía principal. Los pilotes alcanzan hasta 18 metros de profundidad debido a las condiciones volcánicas del suelo en la zona de la laguna de Nejapa.

Actualmente se construyen columnas, muros de retención y sistemas de drenaje, además de trabajos de agua, saneamiento, electricidad y comunicaciones.

