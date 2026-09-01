Parlamento Nacional juramenta nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia

En el hemiciclo de la Asamblea Nacional fueron juramentados, la compañera Ana Julia Guido Ochoa y el compañero José Manuel Fuertes Toledo, en los cargos de Presidenta y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Los cargos de Guido y Fuertes, alcanzaron una aprobación unánime por orientaciones de la Presidencia de la República. Con la toma de Promesa de Ley, las autoridades del Órgano Judicial quedaron en posesión de sus cargos, asumiendo el compromiso sagrado de servir con Dedicación, Amor y Lealtad a nuestro Pueblo y a los Intereses Supremos que nuestra Patria demande.

La trayectoria profesional de la compañera Ana Julia Guido al Servicio del Pueblo de Nicaragua, se puso de manifiesto desde distintas responsabilidades de dirección en la Policía Nacional y Ministerio Público, experiencia que le permite conocer de cerca estas instituciones.

Y se resaltó la experiencia en el ejercicio del derecho y la administración pública del compañero José Manuel Fuertes Toledo, así como su probidad y liderazgo al servicio de las familias nicaragüenses del departamento de Boaco.

Durante esta Sesión el Plenaria también aprobó la renuncia al cargo de magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la doctora Alba Luz Ramos, por razones de salud y jubilación.

