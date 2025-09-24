La Embajada de la Federación de Rusia en Nicaragua inauguró la Exposición de Mariupol en el Palacio Nacional de la Cultura. La muestra está dedicada a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y a las regiones de Zaporozhie y Jersón, territorios recientemente integrados a Rusia.

La exposición presenta una serie de fotografías que documentan los avances en la reconstrucción de estas zonas tras el conflicto con Ucrania. Las imágenes reflejan el proceso de restauración de viviendas, escuelas, hospitales y espacios públicos, destacando los esfuerzos colectivos de la población por recuperar una vida normal.

El evento contó con la participación de autoridades nicaragüenses como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el canciller Valdrack Jaentschke; y funcionarios del Gobierno Sandinista, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

El Encargado de Negocios de la Embajada Rusa, Viacheslav Levchik, agradeció al Gobierno de Nicaragua por acoger la exposición y expresó que el acto reafirma los lazos de amistad entre ambas naciones. Por su parte, el diputado Gustavo Porras destacó el papel de Rusia en la transformación del orden mundial y el valor simbólico de la exposición.

La muestra también incluye un resumen del conflicto en el este de Ucrania desde 2014, que culminó con los referendos de septiembre de 2022, en los que la mayoría de los votantes apoyó la incorporación de sus regiones a la Federación de Rusia.