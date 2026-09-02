Nicaragua participa en Honduras en acto por 205 aniversario de independencia

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias de Centroamérica, Nicaragua participó este martes 1 de septiembre en la ceremonia de arrío y juramentación de la Bandera realizada en Casa Presidencial de Honduras, como parte de los actos por el 205 aniversario de la Independencia.

Nicaragua participa en Honduras en ceremonia por el 205 aniversario de la independencia centroamericana

La ceremonia fue encabezada por el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y contó con la participación del cuerpo diplomático acreditado en ese país. En representación de Nicaragua estuvo la embajadora Darling Ríos Munguía, quien acompañó la izada de las banderas de los países centroamericanos.

El acto protocolario rindió homenaje a los símbolos y valores patrios de la región, reafirmando los lazos históricos que unen a los pueblos centroamericanos durante las celebraciones de su Independencia.

