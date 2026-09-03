Comisarías de la Mujer intensifican labores de protección y arrestan a 4 agresores

Por Jonathan Morales
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Como parte de los compromisos para fortalecer el bienestar y la convivencia armónica, la Policía Nacional, a través de las Comisarías de la Mujer y en coordinación con instituciones del Buen Gobierno, ejecutó del 27 de agosto al 2 de septiembre un intenso plan de prevención en los 153 municipios del país.

Comisarías de la Mujer en Nicaragua
Comisarías de la Mujer en Nicaragua

Durante la semana, las oficiales realizaron 22 mil 528 visitas casa a casa, 130 asambleas comunitarias con más de 32 mil participantes y conversatorios dirigidos a sensibilizar a más de 12 mil ciudadanos sobre el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la divulgación de las cartillas de protección a la vida.

En el marco de este contacto directo en los barrios y comarcas, los agentes recepcionaron ocho denuncias por delitos que atentaban contra la integridad física y la dignidad de las mujeres en departamentos como Managua, Nueva Segovia, Masaya, Granada, Chinandega y Jinotega.

La rápida actuación policial permitió la captura de cuatro presuntos agresores en Managua, Chinandega, Masaya y Nueva Segovia, vinculados a delitos de violación, estupro, intimidación y amenazas contra las personas.

La institución reiteró su compromiso de continuar garantizando la paz y recordó a las familias hacer un uso responsable de la línea de emergencia 118 para la atención oportuna de denuncias.

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