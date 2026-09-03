Comisarías de la Mujer intensifican labores de protección y arrestan a 4 agresores

Como parte de los compromisos para fortalecer el bienestar y la convivencia armónica, la Policía Nacional, a través de las Comisarías de la Mujer y en coordinación con instituciones del Buen Gobierno, ejecutó del 27 de agosto al 2 de septiembre un intenso plan de prevención en los 153 municipios del país.

Comisarías de la Mujer en Nicaragua

Durante la semana, las oficiales realizaron 22 mil 528 visitas casa a casa, 130 asambleas comunitarias con más de 32 mil participantes y conversatorios dirigidos a sensibilizar a más de 12 mil ciudadanos sobre el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la divulgación de las cartillas de protección a la vida.

En el marco de este contacto directo en los barrios y comarcas, los agentes recepcionaron ocho denuncias por delitos que atentaban contra la integridad física y la dignidad de las mujeres en departamentos como Managua, Nueva Segovia, Masaya, Granada, Chinandega y Jinotega.

La rápida actuación policial permitió la captura de cuatro presuntos agresores en Managua, Chinandega, Masaya y Nueva Segovia, vinculados a delitos de violación, estupro, intimidación y amenazas contra las personas.

La institución reiteró su compromiso de continuar garantizando la paz y recordó a las familias hacer un uso responsable de la línea de emergencia 118 para la atención oportuna de denuncias.

