Nicaragua saluda en Tokio 40 años de la Fundación Sasakawa para la Paz

Por Jonathan Morales
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La Representación Diplomática de Nicaragua en Japón asistió este primero de septiembre a la ceremonia conmemorativa por el 40 aniversario de la Fundación Sasakawa para la Paz (SPF), un evento celebrado en Tokio que reunió a representantes gubernamentales, diplomáticos e invitados especiales.

Nicaragua participa en 40 aniversario de la Fundación Sasakawa para la Paz, en Japón
Nicaragua participa en 40 aniversario de la Fundación Sasakawa para la Paz, en Japón

La actividad estuvo presidida por Su Alteza Imperial, la Princesa Takamado; la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi; y el presidente de la organización, Atsushi Sunami.

En representación del país asistió la embajadora Sandy Dávila, quien transmitió los saludos y felicitaciones de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al presidente de la fundación y al pueblo japonés.

La Fundación Sasakawa para la Paz, establecida en 1986, es una entidad privada sin fines de lucro dedicada a promover el intercambio internacional y la cooperación entre naciones, destacando entre sus iniciativas un programa de becas destinado a fortalecer los lazos académicos globales.

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