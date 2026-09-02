Nicaragua saluda en Tokio 40 años de la Fundación Sasakawa para la Paz

La Representación Diplomática de Nicaragua en Japón asistió este primero de septiembre a la ceremonia conmemorativa por el 40 aniversario de la Fundación Sasakawa para la Paz (SPF), un evento celebrado en Tokio que reunió a representantes gubernamentales, diplomáticos e invitados especiales.

Nicaragua participa en 40 aniversario de la Fundación Sasakawa para la Paz, en Japón

La actividad estuvo presidida por Su Alteza Imperial, la Princesa Takamado; la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi; y el presidente de la organización, Atsushi Sunami.

En representación del país asistió la embajadora Sandy Dávila, quien transmitió los saludos y felicitaciones de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al presidente de la fundación y al pueblo japonés.

La Fundación Sasakawa para la Paz, establecida en 1986, es una entidad privada sin fines de lucro dedicada a promover el intercambio internacional y la cooperación entre naciones, destacando entre sus iniciativas un programa de becas destinado a fortalecer los lazos académicos globales.

