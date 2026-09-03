Cruz Blanca y MINSA entregan equipos a socorristas y simposio médico regional

La Cruz Blanca realizará este viernes 4 de septiembre la entrega oficial de uniformes e indumentaria especializada a sus socorristas voluntarios, con el objetivo de optimizar las condiciones técnicas y operativas para el desarrollo de labores de rescate y auxilio a nivel nacional.

La inversión asciende a 3 millones 200 mil córdobas e incluye la dotación de chaquetas, pantalones, botas, camisetas, así como licras y sudaderas destinadas al equipo de guardavidas.

El acto de entrega tendrá lugar a las 2:00 de la tarde en la Sede Central de la institución, ubicada en el residencial Belmonte, en Managua.

De manera simultánea, el Ministerio de Salud desarrollará en el Hospital Regional Comandante Camilo Ortega Saavedra, en Juigalpa, Chontales, el Simposio Regional sobre Laparoscopia Avanzada, Técnicas Innovadoras y Aplicaciones Clínicas.

El encuentro reunirá a 120 especialistas, entre cirujanos generales, cirujanos pediatras, urólogos y médicos generales, procedentes de los departamentos de Chontales, Boaco, Zelaya Central, Río San Juan y Managua.

Durante el foro científico, los profesionales de la salud intercambiarán conocimientos y experiencias en cirugías de mínima invasión para el abordaje de quistes abdominales de gran tamaño, abscesos hepáticos, cálculos renales complejos y lesiones en colon y recto.

Estas acciones conjuntas forman parte de los esfuerzos continuos por fortalecer las capacidades del personal médico y de socorro, garantizando una atención oportuna, especializada y de calidad en beneficio de las familias nicaragüenses.

