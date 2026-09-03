Gobierno Sandinista ha entregado más de 55 mil becas universitarios desde el 2025

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, informó este martes que más de 55 mil becas universitarias Pueblo Presidente han sido entregadas a través de la Juventud Sandinista y el Ministerio de la Juventud.

Las universidades han entregado desde el año 2025, un total de 55 mil 400 becas universitarias Pueblo Presidente, desde la Juventud Sandinista 19 de Julio y el Ministerio de la Juventud, dijo la Copresidenta de Nicaragua.

Asimismo, mencionó que en la Universidad Nacional Agraria Bernardino Díaz Ochoa se realizó el Foro de emprender trabajando para mejorar nuestras vidas y desde el INATEC fueron capacitados 17 mil trabajadores para programas informáticos, inglés, administración, seguridad laboral, entre otros.

