Familias de Masaya, Carazo y Rivas estrenan frijol Soberano resistente al clima

El Ministerio Agropecuario sostuvo un encuentro con familias productoras de Masaya, Carazo y Rivas, a quienes se les presentó la nueva variedad de Frijol Rojo Soberano.

MAG presenta a productores la nueva variedad de Frijol Rojo Soberano

Entre sus principales cualidades destacan su adaptación a suelos de baja fertilidad, alta tolerancia a la sequía y enfermedades, su buen potencial productivo, con rendimientos superiores a 22 quintales por manzana.

También se realizó una degustación del frijol, donde las familias comprobaron su calidad para el consumo mediante pruebas de sabor, textura, licuado y cocción de sopa.

La nueva variedad de Frijol Rojo Soberano será puesto a la orden de las familias productoras para enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias nicaragüenses.

