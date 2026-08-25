Nicaragua promociona café y frutas procesadas ante empresarios japoneses

Una delegación técnica de Nicaragua participó en el Foro Empresarial Japón-LAC 2026, realizado los días 24 y 25 de agosto en Tokio, donde presentó oportunidades de inversión del país y sostuvo encuentros con potenciales compradores japoneses.

Reuniones de negocios entre empresas nicaragüenses y potenciales compradores japoneses

La representación nicaragüense estuvo integrada por la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (CONATRADEC), la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX) y la Embajada de Nicaragua en Japón.

El encuentro se desarrolló en el Akasaka Intercity Conference Center, con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la alianza entre Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nicaragua expuso oportunidades ante empresarios

Durante el foro se realizaron sesiones plenarias centradas en la asociación estratégica y las inversiones en sectores clave entre Japón, Latinoamérica y el Caribe.

En ese contexto, la delegación nicaragüense realizó una presentación general sobre las oportunidades de inversión existentes en Nicaragua ante empresarios locales e internacionales presentes en el evento.

La participación también permitió establecer contactos directos con representantes del sector privado japonés interesados en conocer productos y posibilidades de negocios con empresas nicaragüenses.

Café y frutas procesadas buscan abrir más espacios en Japón

Empresas nicaragüenses vinculadas al sector cafetalero y a las frutas tropicales procesadas sostuvieron reuniones de negocios con potenciales compradores japoneses.

Estos encuentros estuvieron orientados a explorar nuevas oportunidades comerciales y ampliar la presencia de productos nicaragüenses en el mercado asiático.

La participación en el Foro Empresarial Japón-LAC se suma a los esfuerzos de promoción de inversiones y exportaciones de Nicaragua en mercados internacionales.

Tokio reunió a empresarios y representantes de la región

Tokio, capital de Japón, fue sede de las actividades del foro y reunió a representantes empresariales e institucionales de distintos países.

La ciudad es uno de los principales centros financieros y tecnológicos de Asia y un referente mundial en innovación, lo que convierte este tipo de encuentros en una plataforma para fortalecer vínculos comerciales y de inversión.