Estudiantes de Nagarote y Somotillo se coronan campeones de Olimpíada Nacional de Matemáticas

Este miércoles en Managua se realizó la final de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, informó el Ministerio de Educación.

Ganadores de la Olimpiada Nacional de Matemáticas

El Primer lugar femenino lo ganó Zarina de los Ángeles Pichardo Hernández, del Instituto Fernando Salazar Martínez, de Nagarote, León.

En el caso del Primer lugar masculino fue para Jonathan Roberto Gutiérrez González, del Instituto Nacional Alfonso Cortez, de Somotillo, Chinandega.

En la competencia participaron 37 estudiantes de noveno grado de todo el país, quienes lograron superar una rigurosa selección entre 50 mil jóvenes a través de un arduo proceso de pruebas.

