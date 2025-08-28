type here...
Buscar
24.7 C
Managua
jueves, agosto 28, 2025
Nicaragua

Estudiantes de Nagarote y Somotillo se coronan campeones de Olimpíada Nacional de Matemáticas

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Este miércoles en Managua se realizó la final de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, informó el Ministerio de Educación.

Ganadores de la Olimpiada Nacional de Matemáticas
Ganadores de la Olimpiada Nacional de Matemáticas

El Primer lugar femenino lo ganó Zarina de los Ángeles Pichardo Hernández, del Instituto Fernando Salazar Martínez, de Nagarote, León.

En el caso del Primer lugar masculino fue para Jonathan Roberto Gutiérrez González, del Instituto Nacional Alfonso Cortez, de Somotillo, Chinandega.

En la competencia participaron 37 estudiantes de noveno grado de todo el país, quienes lograron superar una rigurosa selección entre 50 mil jóvenes a través de un arduo proceso de pruebas.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456