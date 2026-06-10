Delegación nica visita comunidades beduinas en apoyo al pueblo Palestino

Una delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, representada por el Embajador Gadiel Arce Mairena, participó este miércoles en una visita de campo a las comunidades beduinas de la aldea de Khan Al-Ahmar, junto al cuerpo diplomático acreditado en el Estado de Palestina.

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La actividad fue organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, encabezado por la ministra Varsen Aghabekian Shaheen, y contó con el acompañamiento de los titulares de Educación, de la Mujer, del Trabajo y de Asuntos de Jerusalén, en respaldo a la resistencia y permanencia del pueblo palestino en sus tierras ancestrales.

Durante el encuentro, las autoridades locales expusieron la difícil situación que enfrenta la comunidad de Khan Al-Ahmar ante las constantes agresiones sufridas, denunciando incidentes como la quema de viviendas, el robo de ganado y los obstáculos impuestos a los niños para asistir a clases.

El recorrido oficial concluyó en la escuela local con presentaciones culturales de los estudiantes.

El Embajador Arce Mairena transmitió los saludos fraternos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, destacando que la presencia de Nicaragua en el terreno constituye una expresión de hermandad inquebrantable, solidaridad y compromiso con los derechos legítimos de las familias palestinas.

