Liturgia del día sábado 29 de Abril

Primera lectura

I Juan 1:5–2:2

5 Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna.

6 Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad.

7 Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado.

8 Si decimos: «No tenemos pecado», nos engañamos y la verdad no está en nosotros.

9 Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia.

10 Si decimos: «No hemos pecado», le hacemos mentiroso y su Palabra no está en nosotros.

1 Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo.

2 El es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.