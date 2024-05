Hoy celebramos al General Sandino, uno de los gigantes de Nuestramérica y del mundo

El Presidente Comandante Daniel Ortega, durante el acto del 129 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, destacó que hoy se celebra a uno de los gigantes de Nuestramérica y del mundo.

“Hermanos nicaragüenses, familias de estas tierras benditas, que nos están viendo en toda Nicaragua, desde las comunidades de Río Coco, hasta las comunidades del Río San Juan, las comunidades que están fronterizas con Costa Rica, hasta las comunidades que están fronterizas con Honduras y seguramente la señal llega hasta Honduras y llega a Costa Rica, así es que saludos para todos los hermanos que nos están viendo por esta transmisión nacional de televisión”, saludó.

Resaltó que “hoy estamos celebrando el cumpleaños de uno de los grandes gigantes de Nuestramérica y del mundo, un día como hoy nacía nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Calderón Sandino. Nacía en Niquinohomo, un pueblo humilde no nació en ningún palacio, nació en un pueblo humilde y este niño creció, viendo y viviendo el sufrimiento de los campesinos, de la gente humilde, de la gente pobre, el desempleo, el hambre y le tocó ya muchacho, de la edad de algunos de ustedes (refiriéndose a los jóvenes presentes), le tocó ver pasar el cadáver de un Héroe que se enfrentó a las tropas yanquis, en los años 1811-1912, en todos esos años derrocaron gobiernos y luego desembarcaron las tropas y el General Benjamín Zeledón, un nicaragüense con sentimiento de patria, que amaba la patria y no se rindió ante los invasores que recorrieron hasta el Coyotepe y ahí lo cercaron, y ahí le dijeron al General Zeledón que se rindiera, que le iban a perdonar la vida y que se rindiera, llegaron los coroneles yanquis a parlamentar con él y él les dijo la patria no se rinde, la patria no se vende y el 4 de octubre del año 1912, el día de su cumpleaños, cayó bajo las balas de los invasores y de los vendepatrias que acompañaban a los yanquis invasores”.

“Y ese muchacho Sandino, vio cuando lo andaban paseando el cadáver por el pueblo, por los pueblos para que le diese temor a la gente humilde, le dese miedo que temblaran, frente a los crímenes de los yanquis y, ¿qué es lo que provocó en ese muchacho Sandino, Augusto Sandino? Él lo cuenta, él lo relata, como eso no le provocó miedo, no le provocó terror, no le provocó pánico, sino que le provocó furia, furia contra los invasores, furia contra los que habían asesinado al General Zeledón y en ese momento en su corazón se forjó el sentimiento, el pensamiento antiimperialista y podemos decir, que así como Zeledón tuvo en su corazón, el corazón de Andrés Castro y de José Dolores Estrada, que años antes que habían enfrentado y derrotado a los invasores yanquis, luego, el corazón de Zeledón, la conciencia de Zeledón le pasó a Sandino. Fíjense de manera natural, sin pertenecer a ningún partido político, sin tener mayor ideología, más que el amor al pueblo y el amor al prójimo, esa era la ideología de nuestro General Sandino”, destacó.

Indicó que “y el día de hoy estamos compartiendo con esta juventud que va creciendo, creciendo en el conocimiento, creciendo en la conciencia, creciendo en el amor al prójimo, y dijimos, ya en una ocasión allá en Niquinohomo que fuimos a saludar el cumpleaños al General Sandino, le cantamos el Feliz cumpleaños a ti y se lo vamos a contar ahora”.

A su vez, el Comandante Daniel Ortega entonó el Feliz cumpleaños, en honor al General Sandino, junto a los jóvenes y autoridades presentes.

“¡Viva Sandino! Celebrar el cumpleaños de Sandino con alegría, con cantos, con bailes, pero con conciencia, y con la seguridad de que estamos forjando, somos parte del mundo nuevo que se está forjando, donde serán derrotados definitivamente los imperialistas de la tierra, por sus pueblos serán derrotados y reinará la paz en el mundo. Y la mejor prueba de lo que significa la paz, es esta celebración el día de hoy, si no hubiera paz, ¿podríamos celebrar a nuestro General, podríamos cantar, podríamos bailar, podríamos ir a la escuela? Porque hay paz, podemos celebrar con alegría el cumpleaños de nuestro General”, destacó.

Resaltó el papel de la juventud en estos nuevos tiempos y agradeció a Dios, por darle la oportunidad de compartir con los jóvenes las efemérides importantes, como lo es el natalicio del General Sandino, a quien se le dedicó un bonito acto cultural lleno de amor patrio y de cariño al pensamiento y legado del Héroe Nacional.

“Gracias le damos a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes queridos muchachos, queridas muchachas, extraordinarios en el canto, en el baile, en el estudio, en el deporte, esa es la juventud nicaragüense, no hay comunidad donde no se practique el canto, el baile, la educación, la preparación a distancia, es decir gracias a la paz que estamos logrando, esto es un milagro, gracias a Dios que nos ayuda a defender la paz y en este día le damos gracias a Dios y le damos las gracias a ustedes, a sus familias que saben acompañarlos, acompañarlas en las labores de todos los días, tanto en el estudio, así como también cuando hay que ayudar en la casa y esto lo que nos indica, es que tenemos realmente un enorme tesoro, un tesoro invaluable, que es la juventud, por eso Rubén lo dijo con toda claridad, con todo aplomo ‘Juventud Divino Tesoro’, ese es el mayor tesoro que tiene la nación, que tiene Nicaragua; la juventud, una juventud consciente, valiente, estudiosa, deportista, ahí estamos en todos los campos, es una juventud invencible, alcanza siempre todas las metas que se proponen, tienen la energía y el valor para asumir cualquier reto y sobre todo para defender la paz”.

Destacó el mensaje de la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, quien hizo una vasta exposición sobre la cultura, recordando a los grandes maestros como Alejandro Cuadra.

En su mensaje, el mandatario saludó a los servidores públicos que estaban presentes en este acto y que forman parte de las instituciones vinculadas al arte y la cultura. Entre estos al codirector del Instituto de Cultura de los Pueblos y Juventudes, compañero Ramón Rodríguez, también la codirectora Javiera Pérez, a los jóvenes Óscar Pérez, Daniel Sequeira y Darling Hernández de la Juventud Sandinista 19 de Julio, la Alcaldesa de Managua Reyna Rueda, la Ministra de la Juventud Lucién Guevara y el maestro de la danza Ronald Abud Vivas.

También saludó a los familiares del General Sandino, entre estos sus nietos y bisnietos.

“Saludamos a la familia de nuestro General Sandino, están los bisnietos, están nietos, bisnietos, los saludamos a ellos en este día en estamos conmemorando el cumpleaños del General”, expresó.

Igualmente, felicitó a los jóvenes artistas de las danzas, teatristas y músicos que protagonizaron el bonito acto cultural, que incluyó música nacional y excelentes coreografías, donde había muchachos representando a Sandino y muchachas con sus coloridos huipiles.

“Y para todos ustedes queridos jóvenes, muchachas y muchachos, para todos ustedes nuestras felicitaciones, porque el espectáculo de hoy, es un espectáculo que nunca se había presentado en Nicaragua, primera vez que se presenta en Nicaragua y se le presenta a todo el pueblo, porque lo hemos trasmitido por todo el país en cadena de televisión. ¡Qué viva la juventud, qué viva la juventud, Sandino Vive, la Lucha Sigue, Patria Libre o Morir”, finalizó, el presidente Daniel Ortega.