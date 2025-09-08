type here...
Ya son 30 niños inscritos para la Gran Fiesta de Cumpleaños que celebra Tu Nueva Radio YA

Por Cristhian Medina
La magia, la alegría y la música comienzan a sentirse porque Tu Nueva Radio Ya prepara la fiesta inolvidable de los 100 cumpleañeros del mes de septiembre.

Fiesta de Cumpleaños para 100 Niños en Septiembre

Hasta el momento 30 niños ya están inscritos para vivir un día lleno de sorpresas, diversión y risas en el Ranchón Tiscapa el próximo jueves 25 de septiembre.

En “Ya mi Cumple” habrá de todo como quebrada piñatas, pastel, caramelos Florestal y chocolates Ozel y para cerrar con broche de oro los mimados tendrán el show espectacular de la Academia del Payaso Pipo

Las inscripciones están abiertas hasta completar los 100 cumpleañeros, el requisito es que los niños deben de cumplir entre 3 a 12 años y los tutores deben de traer a nuestros estudios la fotocopia de partida de nacimiento para constatar que el niño o niña cumpleaños en el mes de septiembre.

La cita es a las 9 de la mañana el jueves 25 de septiembre para cantar, jugar, reír y celebrar en grande con los consentidos del mes.


