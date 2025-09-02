Tu Nueva Radio YA celebrará 60 años de la Colonia 14 de Septiembre con 3 días de fiesta

La Colonia 14 de Septiembre, en Managua se prepara para vivir un fin de semana cargado de alegría y dinamismo económico con motivo de su 60 aniversario de fundación, con una celebración a todo dar a cargo de la animación de Tu Nueva Radio Ya y el staff artístico.

Gran Fiesta del 60 Aniversario en Colonia 14 de Septiembre

El evento se desarrollará a partir del sábado 13 de septiembre concluyendo el lunes 15 de septiembre, día en que se desarrollara el Festival de Bandas Rítmicas donde participarán 10 bandas.

La Súper Líder del Dial y Gutiérrez Producciones premiarán al Primer Lugar por lo que les deseamos mucha suerte a los participantes que ofrecerán un colorido espectáculo para los visitantes.

Durante los 3 días de fiesta las familias podrán disfrutar de la animación de Latin Willia, show de bailarinas, música con vivo, con invitados especiales por Tu Nueva Radio Ya, tales como Costa Azul y Los Nuevos Pancers entre otras sorpresas.

Los asistentes al festejo de la Colonia 14 de septiembre también encontraran una oferta variada de gastronomía, bebidas y distracciones para los mimados del hogar para celebrar el orgullo patrio y el talento de la comunidad.

Tu Nueva Radio Ya te invita a no perderte esta fiesta que es para todos celebrando en Amor, la Unidad y la Paz con la que se viven estas fiestas patrias.

