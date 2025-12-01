La Ultima Fiesta del Año «Ya Mi Cumple» se celebrará el lunes 29 en el Ranchón Tiscapa

La celebración más esperada por los mimados del hogar ya está en La Súper Líder del Dial y este lunes se abrieron las inscripciones para la última edición del año donde 100 niños y niñas cumpleañeros del mes de diciembre despedirán el 2025 viviendo un día que jamás olvidarán.

En el primer día de la convocatoria ya se anotaron a 10 niños de esos 6 varoncitos y 4 mujercitas en las edades de 3 a 10 años.

Sus padres trajeron fotocopia de la partida de nacimiento y recibieron su número de inscripción, el cual deben de traerlo el día de “Ya mi Cumple” para recibir todos sus paquetes.

El festejo se realizará el lunes 29 de diciembre a las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa donde los niños serán consentidos con piñata, juguetes, pastel, refrescos y un delicioso almuerzo, porque en diciembre, la alegría se comparte en grande.

La diversión continúa con el show del Payaso Pipo, quien llegará con más de una hora de magia, cuentos, ocurrencias y canciones que harán reír a grandes y chicos.

No te quedés fuera y acércate a nuestros estudios a inscribir a tu chiguin para que la pasemos a todo dar.



