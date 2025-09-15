Janixia Grill y su exquisita cuchara ofrecerán un delicioso Arroz a la Valenciana a más de 100 niños de Ya Mi Cumple

La celebración de “Ya mi Cumple” llega llena de sabor y diversión a realizarse el próximo 25 de septiembre con 100 niños festejados que disfrutarán de un delicioso arroz a la valenciana preparado por Janixia Grill, Los Expertos en asados que llevan más de 6 años y medio deleitando paladares en el mercado nacional.

Janixia Grill: Ya mi Cumple con arroz a la valenciana y diversión

El chefy propietario Norman Pernudis indicó que prepararán con todos los poderes el tradicional arroz a la valenciana, por ciento muy típico en las piñatas de las familias nicaragüenses.

Detalló que preparan un exquisito arroz a la valenciana cargado de carne de res, pollo, cerdo y todos los ingredientes necesarios para que los pequeños se chupen los dedos.

Janixia Grill no solo conquista paladares en esta fiesta, sino que también se prepara para abrir su primera sucursal en Los Brasiles, ofreciendo empleo a quienes quieran ser parte de esta deliciosa aventura, los interesados pueden llamar al 8140-3733.

Además del rico almuerzo, los niños quebrarán piñata, partirán su pastel y recibirán golosinas de Distribuidora Roma.

La emoción continúa con los regalos pues 6 niños, tres varones y tres niñas, serán ganadores de su mudada nueva gracias a Tiendas Grand Mall.

Nos vemos el próximo jueves 25 de septiembre desde las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa en la fiesta de los mimados que se inscribieron para celebrar su cumpleaños del mes de septiembre.

