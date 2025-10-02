Inician inscripciones para 100 niños de YA Mi Cumple en el mes de octubre

Atención a todos los mimados del hogar Tu Nueva Radio Ya abrió las inscripciones para “Ya Mi Cumple” del mes de octubre, donde 100 niños de 3 a 10 años podrán celebrar a lo grande su día.

Los tutores solo necesitan traer fotocopia de la partida de nacimiento del cumpleañero, recibirán su número de inscripción el cual deben de guardarlo para traerlo el día del pereque para agilizar la entrega de sus paquetes de golosinas y otras sorpresas.

Así que no se “duerman en los laureles” como dice el viejo refrán porque los cupos para los 100 niños se agotan en pocos días.

El staff de Tu Nueva Radio Ya harán que la fiesta de los niños quede en el recuerdo de todos los agazajados y sus seres querido.

Los 100 chavalos van a quebrar piñata, comer pastel y gozar con el Show del Payaso de Pipo, el jueves 30 de octubre desde las 9 de la mañana en el Ranchón Tiscapa, así que no te quedes fuera de la fiesta más divertida del mes organizada por La Súper Líder del Dial.

