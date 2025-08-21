Alexandra Sandino: Madre, capitana y cirujana que está revolucionando en el mundo de la belleza nicaragüense

Con 15 años de formación en medicina y cirugía plástica, la guapa doctora Alexandra Sandino Soza, es una mujer que inspira a sus 31 años combinando profesionalismo, maternidad y vocación.

La doctora Alexandra Sandino Soza

Su camino comenzó siguiendo los pasos de su padre en medicina, el doctor César Sandino, organizador de las Consultas Médicas gratuitas de Tu Nueva Radio Ya.

Durante su visita en nuestros estudios Alexandra contó que fue durante su internado, al tratar a una paciente embarazada con quemaduras, que descubrió su verdadera pasión, la cirugía plástica como herramienta de sanación, dignidad y esperanza.

Su trabajo como cirujana plástica abarca hospitales públicos y procedimientos estéticos privados, como injertos, colgajos y lipotransferencia 360°, procedimiento que consiste en extraer la grasa del abdomen y la espalda para inyectarse a los glúteos creando un efecto reloj de arena, conocido como “corazón invertido” o “melocotón”.

Expresó que actualmente en nuestro país las cirugías más cotizadas son el agrandamiento de nalgas, seguido de la liposucción de papada y la lipoescultura abdominal.

Sandino Soza, ofrece sus servicios en “Medik”, está ubicada del portón principal del Colegio Americano, 2 cuadras al norte o bien la pueden contactar al 8484-8936.

Esta admirable mujer no solo se mide en bisturís y títulos sino también en su capacidad de equilibrar la maternidad, el servicio público y la excelencia médica con una entrega que conmueve. “Cada paciente merece lo mejor y mi hijo también. No descuido ninguna área de mi vida”, afirmó con emotividad.

Felicidades Alexandra Sandino Soza que hemos visto tu crecimiento te deseamos muchos éxitos.