6 niños de Ya Mi Cumple estrenarán mudada obsequiada por La Nueva Radio YA en Grand Mall

La felicidad sigue creciendo con Tu Nueva Radio Ya porque además de celebrar en grande a los 100 cumpleañeros de septiembre, ahora habrá un regalo especial para seis consentidos.

Celebra tu cumpleaños y gana un regalo especial

Gracias a Tiendas Grand Mall, La Súper Líder del Dial obsequiará a tres niñas y tres niños una mudada completita para que lleguen a la fiesta luciendo como verdaderos reyes y reinas.

No solo tendrán su fiesta de cumpleaños el próximo 25 de septiembre, sino que también tendrán la oportunidad de escoger sus estrenos.

Invitamos a las familias a estar atentos porque en cuanto se complete la inscripción de los 100 festejados, se anunciarán los 6 afortunados ganadores que tendrán este regalo especial celebrando su cumpleaños.

