martes, septiembre 9, 2025
Radio YA

6 niños de Ya Mi Cumple estrenarán mudada obsequiada por La Nueva Radio YA en Grand Mall

Por Cristhian Medina
Lectura: Menos de un minuto(s)

La felicidad sigue creciendo con Tu Nueva Radio Ya porque además de celebrar en grande a los 100 cumpleañeros de septiembre, ahora habrá un regalo especial para seis consentidos.

Celebra tu cumpleaños y gana un regalo especial
Celebra tu cumpleaños y gana un regalo especial

Gracias a Tiendas Grand Mall, La Súper Líder del Dial obsequiará a tres niñas y tres niños una mudada completita para que lleguen a la fiesta luciendo como verdaderos reyes y reinas.

No solo tendrán su fiesta de cumpleaños el próximo 25 de septiembre, sino que también tendrán la oportunidad de escoger sus estrenos.

Invitamos a las familias a estar atentos porque en cuanto se complete la inscripción de los 100 festejados, se anunciarán los 6 afortunados ganadores que tendrán este regalo especial celebrando su cumpleaños.

