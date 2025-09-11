100 niños ya tienen asegurada su fiesta en Ya Mi Cumple de Tu Nueva Radio YA

Este jueves se completaron los 100 cupos para participar en la celebración más esperada del mes de septiembre en “Ya Mi Cumple”, evento realizado por Tu Nueva Radio Ya.

Ya Mi Cumple llena de alegría septiembre en Tu Nueva Radio Ya

Entre los últimos inscritos estuvo} Doña Rosa Arauz, habitante del barrio Rigoberto López Pérez, quien anotó a su sobrina Alice Mayte Ugarte Martínez, quien cumplirá el próximo 22 de septiembre 7 añitos.

“Es una gran iniciativa de Tu Nueva Radio Ya, la radio del pueblo, porque a veces los padres están ajustados de presupuesto, y que la radio organice toda la fiesta es realmente una bendición para llevar felicidad a los festejados”, dijo muy contenta.

Doña Rosa obtuvo el número 89, que deberá presentar el día de la fiesta para que su sobrina reciba su paquete de golosinas, pastel y juguetes, patrocinados por Distribuidora Roma, sumándose a esta celebración organizada con cariño por la mamacita del Dial , Tu Nueva Radio Ya.

Por su parte Doña Claudia Rivas, del comité organizador de Ya Mi Cumple, recordó que la actividad se realizará el jueves 25 de septiembre desde las 9 de la mañana, en el Ranchón Tiscapa,

Desde 2019, “Ya Mi Cumple” ha llenado de sonrisas a los niños, celebrando mes a mes en escenarios como el Parque Acuático y otros espacios recreativos para el disfrute de toda la familia.

Como sorpresa adicional, se sortearán 6 estrenos para tres niñas y tres niños, quienes podrán elegir su mudada en Tiendas Grand Mall a su gusto y antojo.

Gracias a la labor de Tu Nueva Radio Ya, la radio de la familia y del pueblo, los niños disfrutaran de una celebración inolvidable, demostrando que la radio no solo informa, sino que también cumple sueños y une a la familia.

