Jueza mantiene presa a anestesióloga Harley Mojica

La jueza Nadia Camila Tardencilla rechazó este martes la solicitud del Ministerio Público y de la defensa de remitir a un Juzgado Local el proceso en contra de Harley Diana Mojica Gaitán, anestesióloga y karateca acusada de lesiones graves, ordenando que permanezca en prisión preventiva y sea juzgada por un tribunal penal.

Durante la audiencia especial, tanto la Fiscalía como el abogado defensor de la joven, Gabriel Díaz, argumentaron que el delito imputado era de menor gravedad y solicitaron aplicar la Ley 1282 para trasladar el expediente de judicatura, además de revisar la medida cautelar de cárcel para que la procesada enfrentara la causa en libertad.

Sin embargo, la judicial desestimó la petición explicando que la etapa legal para cambiar de juzgado ya caducó, dado el avance del expediente.

Ante esto, la defensa anunció que apelará la resolución, mientras el juicio quedó programado para el próximo 3 de agosto de 2026.

El caso tiene su origen en un altercado ocurrido en diciembre de 2025 en la fritanga Darío de Managua.

La familia y la defensa de Mojica Gaitán sostienen que ella utilizó sus conocimientos de artes marciales en legítima defensa para proteger a varias mujeres que eran agredidas por Germán Antonio Urbina Salguera, existiendo videos que respaldan que primero intentó mediar.

En contraste, Urbina Salguera alega que acudió al lugar por un conflicto de propiedad familiar y fue atacado por un grupo de personas, presentando como pruebas dictámenes del Instituto de Medicina Legal que confirman una fractura en la nariz y heridas en la frente.