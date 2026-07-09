Dan libertad condicional a anestesióloga acusada de lesiones graves

La jueza Nadia Camila Tardencilla, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, cambio la medida de prisión preventiva contra la anestesióloga Harley Diana Mojica Gaitán, de 28 años, acusada de lesiones graves y enviada a juicio oral y público para el próximo 3 de agosto.

La anestesióloga Harley Diana Mojica Gaitán

La judicial le otorgó a Harley Mojica, la libertad mientras llega el día del juicio con la obligación de presentarse una vez al mes ante las autoridades judiciales.

La medida fue tomada por la juez por razones humanitarias ya que Harley es madre y única responsable de cuido de su hija de 5 años.

Sin embargo la anestesióloga lamentablemente enfrenta el dolor de ya no ver más a su abuelo quien la crío, pues lamentablemente falleció recientemente cuando ella guardaba prisión.