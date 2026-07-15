Envían a Audiencia Inicial a salvaje que estranguló a su pareja en León

Para el 27 de julio fue programada la audiencia inicial contra el sujeto Jorge Luis Caballero Alonso, de 34 años, quien fue acusado por el femicidio de su pareja Jessica Mercedes Salinas Martínez, de 39 años.

Fue detenido Jorge Luis Caballero Alonso

En la audiencia preliminar realizada en el Juzgado de Distrito Especializado en Violencia y Adolescentes de León, la fiscalía indicó que el crimen ocurrió en una casa de la Villa 23 de julio la noche del 7 de julio.

De la acusación se desprende que luego de una discusión entre la pareja en su cuarto, todo quedó en silencio, cuando Jorge Luis estranguló con sus manos a Jessica Mercedes Salinas, por supuestos celos.

Después el sujeto cubrió el cuerpo con una sábana y al salir de la habitación a eso de las 8 de la noche le indicó a uno de los hijos de la víctima que no la molestara porque estaba descansando.

Sin embargo, dos horas después los hijos entraron al cuarto y encontraron a su madre sin vida.

Jorge Caballero y Jessica Salinas convivían desde finales del 2023. Inicialmente en la casa de la madre de la víctima, y a inicios del 2025 se trasladaron a vivir junto con los hijos de ella, a la vivienda que alquilaron en la Villa 23 de Julio.

Ya en ese lugar Caballero empezó sus actos de violencia por lo que ella quería terminar la relación que luego cambiaba ante los supuestos arrepentimientos del que finalmente le quitó la vida.

Se espera que, durante la audiencia inicial, la doctora Wendy Balladares, Jueza de Distrito Especializado en Violencia y Adolescentes de León, fije la fecha del Juicio Oral y Público.