Acusan a sujeto que estranguló a su ex pareja en Villa El Carmen

En el Juzgado Segundo Distrito de lo Penal de Adolescente y Violencia de Managua fue acusado este jueves, José María Guido Mojica, de 30 años, por la muerte de su expareja Ana Yahoska Cortez Siézar, de 36 años.

Ana Yahoska Siezar Cortez

El crimen fue perpetrado la tarde del domingo 31 de mayo en la casa de la víctima, localizada en la colonia Minvah, del municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.

De acuerdo con vecinos del sector, ambos habían estado consumiendo licor durante el día y horas después José María empezó discutir violentamente por celos con Ana Yahoska en la casa de ella.

En ese momento el sujeto lanzó a su víctima sobre una cama y, aprovechando que ella tenía quebrada la mano izquierda, agarró el mecate de una hamaca y se lo enrolló tres veces alrededor del cuello, estrangulándola.

Pobladores de la zona afirman que la mujer había cortado relaciones con el sujeto seis meses atrás debido a que la agredía y ofendía constantemente, le prohibía tener amigos, la vigilaba y la obligaba a comprarle ropa y zapatos.

Sin embargo, hace un mes, el sujeto empezó a tratar de convencerla para que lo aceptara de nuevo y aparentemente, al recibir una respuesta negativa de parte de ella, decidió acabar con su vida.

Luego de cometer el crimen, el sujeto huyó del lugar, pero horas después fue puesto bajo resguardo policial.

La autoridad judicial programó la audiencia inicial para el próximo 16 de junio, fecha en la que se determinará si la causa reúne los requisitos necesarios para ser remitida a juicio oral y público.

Ana Yahoska Cortez Siézar laboraba como vigilante de un parque en Managua y dejó en la orfandad a dos hijas de 17 y 14 años, quienes viven con su padre en Managua.