Fiscalía pide 8 años de prisión para sujetos capturados con crack y municiones en Reparto San Juan

Los sujetos Austin Joel Sevilla Mairena y Erick Elson Rojas se declararon culpables ante una autoridad judicial por los delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas en Managua.

La captura de ambos sujetos se ejecutó en el reparto San Juan, ubicado en el Distrito I de la capital, luego de que una patrulla de la Policía Nacional los detuviera al verlos realizando movimientos sospechosos.

Durante la requisa, los agentes policiales les incautaron un total de 239 gramos de cocaína base crack, además de balanzas digitales y decenas de cartuchos de diferentes calibres.

Desde las salas de los Juzgados de Managua, los dos acusados admitieron los hechos de forma voluntaria, manifestando ante el judicial que aceptaban su error sin ningún tipo de coacción.

Tras la admisión de hechos, el Ministerio Público solicitó formalmente una pena de siete años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes, más un año adicional por la portación ilegal de municiones.

Por su parte, los abogados defensores solicitaron al judicial que se les imponga una pena mínima de cinco años y seis meses de privación de libertad para ambos procesados.

El juez de la causa notificó que en los próximos días dictará la sentencia definitiva, determinando los años exactos que deberán cumplir en prisión tras haber aceptado su responsabilidad penal.