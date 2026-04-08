Programan juicio para conductor acusado de causar muerte de madre e hijo cerca de Batahola Sur

Para el próximo 14 de abril fue programado el juicio oral y público en contra de Francisco José Barrera Rojas, de 56 años, quien fue acusado por un doble homicidio imprudente ocurrido en Managua.

Francisco José Barrera Rojas, de 56 años

Barrera Rojas es culpado por la muerte de Domingo Quant, 67 años, y su madre, Petrona Ramos Oporta, 93, tras un accidente ocurrido la noche de pasado 24 de marzo en el sector donde fue la Nicalit, cerca de Batahola Sur.

Don Domingo murió en el sitio al ser atropellado mientras empujaba la silla de ruedas de su madre Petrona Ramos, en tanto ella falleció días después a causa de las lesiones sufridas.

El proceso judicial se está ventilando en Juzgado Segundo Local Penal de la Circunscripción de Managua, a cargo de la doctora María José Morales Alemán, quien mantuvo la prisión preventiva para el acusado.

Los hechos ocurrieron cuando supuestamente, Francisco Barrera no guardó la distancia mientras conducía un microbús, e impactó a las víctimas que se trasladaban a orillas de la vía hacia su casa en el barrio Bóer.

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