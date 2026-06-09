Programan audiencia inicial contra conductor que provocó muerte de matrimonio en Masachapa

Para el lunes 22 de junio fue programada la audiencia inicial contra Delian Mauriel Cruz Estrada, luego de que la autoridad judicial admitió la acusación formal por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Francisco José Acevedo Romero, de 59 años, y su pareja Elia del Socorro Gutiérrez Porras, de 51.

Francisco José Acevedo Romero y su esposa Elia del Socorro Gutiérrez Porras

El señalado fue presentado este martes ante los Juzgados de Managua tras verse involucrado en el trágico accidente vial ocurrido la noche del pasado sábado 6 de junio en el kilómetro 56 de la carretera hacia Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur.

De acuerdo con la acusación, Cruz Estrada conducía una camioneta en estado de ebriedad e invadió el carril contrario, impactando de frente la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

El fuerte encontronazo provocó que la pareja saliera lanzada hacia el pavimento, sufriendo lesiones graves que les causaron la muerte de forma instantánea.

