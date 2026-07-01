Conductor ebrio seguirá preso por muerte en Nandaime

José Carlos Gutiérrez Rivera fue dejado en prisión preventiva mientras llega el 10 de julio cuando se realice la audiencia inicial por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito de quien en vida fue Félix Ramón Guadamuz, de 27 años.

Conductor borracho mató a motociclista en Nandaime

El mortal accidente ocurrió la noche del pasado sábado 27 de junio, en el kilómetro 66 y medio de la carretera Panamericana Sur municipio de Nandaime, departamento de Granada.

Juan Gutiérrez, el día de la fatalidad conducía un jeep en estado de ebriedad y a exceso de velocidad invadiendo el carril contrario donde se movilizaba la víctima Félix Guadamuz.

Gutiérrez Rivera, que después del fatal accidente huyo pero fue capturado posteriormente por la policía.