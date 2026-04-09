Inicia juicio contra conductor que causó tragedia en Mozonte

En los Juzgados de Distrito Penal de la ciudad de Ocotal, inició el juicio oral y público en contra de Ali Concepción Mendoza Herrera.

Ali Concepción Mendoza Herrera

El señalado enfrenta cargos por el delito de homicidio en perjuicio del joven Jackson José Fajardo Vásquez, de 18 años, además de los delitos de lesiones leves y exposición de personas al peligro.

El fatídico suceso, que hoy busca justicia en los tribunales de Nueva Segovia, tuvo lugar en la entrada a la comarca Los Arados, en el municipio de Mozonte.

Según la relación de los hechos presentada ante el judicial, Mendoza Herrera conducía una camioneta cuando, presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control del automotor e impactó violentamente a dos jóvenes que se encontraban en el sector.

La víctima mortal, Jackson José Fajardo, se encontraba sentado cerca de un poste del tendido eléctrico al momento del impacto, recibiendo la mayor parte del golpe.

Aunque ambos lesionados fueron trasladados de urgencia al Centro de Salud Héroes y Mártires de Mozonte, el personal médico no pudo salvar la vida de Fajardo Vásquez, quien falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de sus heridas.

Durante esta etapa procesal, se espera la evacuación de pruebas y testimonios que confirmen la responsabilidad del acusado en este accidente que enlutó a una familia de la zona.

El Ministerio Público sostiene que la conducción bajo estado de ebriedad fue el factor determinante en esta tragedia, mientras la comunidad de Mozonte sigue de cerca el desarrollo del juicio a la espera de un fallo que siente un precedente sobre la responsabilidad al volante.

