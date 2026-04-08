Conductor de bus de Ruta 109 es enviado a juicio por muerte de joven en Managua

A juicio oral y público fue enviado el ciudadano Carlos Anselmo Gadea Ortiz, de 64 años, tras ser acusado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del motociclista Ezequiel Josué Salas Salas, de 29 años.

Carlos Anselmo Gadea Ortiz

Tras analizar las pruebas presentadas en la audiencia inicial, el doctor Axel Junior Martínez Lanzas, Juez Primero Local Penal de Managua, programó la primera sesión del juicio para el próximo 17 de abril.

Los trágicos hechos ocurrieron la mañana del pasado 30 de marzo, frente a las instalaciones de la Cancillería de Nicaragua, en el barrio San Antonio de Managua.

Según el libelo acusatorio, Gadea Ortiz conducía un bus que cubre la ruta 109 cuando presuntamente realizó una maniobra indebida al invadir el carril por donde circulaba el joven motociclista, impactándolo y provocando que perdiera el control de su liviano vehículo.

El relato de los hechos detalla que, tras caer al pavimento, la víctima quedó a merced de la pesada unidad de transporte.

Lamentablemente, una de las llantas traseras del autobús pasó sobre la cabeza de Ezequiel Salas, causándole una muerte instantánea en el lugar.

El suceso conmocionó a los testigos y transeúntes que a esa hora pico circulaban por la concurrida zona de la capital.

Con la remisión del caso a juicio, la autoridad judicial busca determinar la responsabilidad penal del conductor en este fatídico accidente que cobró la vida de un joven que se dirigía a su primer día de labores, tras varios meses sin trabajo.

Se espera que durante la audiencia del 17 de abril se presenten los peritajes de tránsito y testimonios necesarios para dictar una sentencia conforme a la ley.

