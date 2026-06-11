Programan audiencia inicial para otro de los asaltantes de taxista junto a «Pechuga»

El Juez Francisco Javier Mairena Larios programó para el próximo viernes 19 de junio la audiencia inicial en contra de Noel Antonio Murillo Vega y Carlos Samuel Niño Vásquez, alias “Pechuga”, fecha en la que se determinará si la causa penal es remitida a juicio oral y público por el delito de robo con intimidación.

Noel Antonio Murillo Vega

Noel Antonio Murillo Vega, identificado como el segundo compinche de «Pechuga», fue acusado formalmente este jueves en los juzgados de Managua.

Al sujeto se le señala de participar en el asalto a un taxista, ocurrido la noche del pasado 4 de junio en las cercanías del mercado Israel Lewites.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el procesado viajaba en el asiento trasero del taxi conducido por la víctima Yelssin Aarón Solórzano Campos.

En el automotor también se movilizaban alias “Pechuga” y un tercer implicado de nombre Jerry Hansell López Duarte, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

El informe fiscal detalla que, mientras la víctima forcejeaba con los otros delincuentes e intentaba bajarse para ponerse a salvo, Murillo Vega intervino sujetándolo con fuerza de la camisa para impedir su huida.

Posteriormente, cuando “Pechuga” tomó el control del taxi para escapar, el ahora detenido permaneció a bordo junto al tercer sospechoso.

Finalmente, debido a una discusión interna con el conductor, tanto Murillo Vega como el sujeto prófugo descendieron del carro en el sector de Loma Linda antes de que “Pechuga” terminara chocando el vehículo contra un árbol.

Durante la audiencia preliminar, el judicial también dictó la medida de prisión preventiva para el acusado arrestado.

