Jalapa: dueño de vacas pagará $21 mil por muerte en hotel Ilusión

En una sentencia que busca sentar un fuerte precedente en el país, el propietario de tres reses fue condenado a pagar una indemnización de 769,109 córdobas, equivalentes a unos 21 mil 300 dólares, por la muerte de un motociclista, lesiones a otra persona y los daños materiales, físicos y morales causados por sus animales.

Condenan a dueño de vacas a pagar 21 dólares por fatal accidente

El abogado acusador, Juan Alberto Molina Reyes, detalló que el trágico accidente ocurrió frente al hotel Ilusión, de Jalapa, Nueva Segovia, la noche del 22 de diciembre de 2023.

Las víctimas viajaban en motocicleta cuando los semovientes atravesaron repentinamente la vía, causando la muerte del motociclista en el lugar, en tanto su acompañante sufrió heridas de consideración.

La Dirección de Tránsito de la Policía Nacional determinó que los ocupantes de la motocicleta no tuvieron ninguna responsabilidad, ya que circulaban correctamente en su carril y a velocidad moderada.

La culpabilidad total fue atribuida al dueño de los animales por mantenerlos sueltos sobre la carretera durante la noche.

La demanda civil fue interpuesta por la madre del fallecido —quien dejó en la orfandad a tres niños— y por la persona que resultó lesionada.

Tras la valoración de fotos, peritajes y resoluciones policiales, la histórica sentencia ordenó que se paguen 585 mil 988 córdobas por la muerte del conductor de la motocicleta, y 183 mil 121 córdobas por las lesiones de la acompañante y los daños materiales del vehículo destruido.

Este novedoso fallo judicial marca un hito en la legislación aplicada a los accidentes de tránsito en Nicaragua, al responsabilizar de forma directa y económica a los ganaderos y dueños de animales que, por descuido, dejan a sus semovientes en las vías públicas provocando tragedias mortales.