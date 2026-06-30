Capturan a tercer asaltante de taxista en Managua

La mañana de este martes fue presentado en los juzgados de Managua, el sujeto Jerry Hanssel López Duarte, el tercer sujeto involucrado en el asalto a un taxista cometido en el sector del mercado Israel Lewites, el pasado 4 de junio.

Jerry Hanssel López Duarte

Desde el mismo día del robo, López Duarte estuvo huyendo, hasta que el brazo de la ley lo alcanzó esta semana y lo llevó agarrado de lo más ralo, para enfrentar la acusación junto a sus otros compinches.

Los otros dos sujetos, Carlos Samuel Niño Vásquez, alias “Pechuga”, y Noel Antonio Murillo Vega enfrentan este martes la audiencia inicial con fines de preliminar, por robo con violencia o intimidación en las personas con circunstancias agravantes.

Detenido sospechoso con antecedentes delictivos.

Las víctimas de los tres sujetos son el cadete de taxi Yelssin Aarón Solórzano Campos y Miguel Ángel Briceño, dueño del automotor.

Según la acusación, los tres sujetos se hicieron pasar como clientes y la noche del 4 de junio, le pidieron al taxista Yelssin Solórzano que los llevara del sector del mercado Israel Lewites al barrio Loma Linda.

Cuando iban llegando a su destino, Carlos Niño Vásquez, alias “Pechuga”, intimidó con un cuchillo al cadete de taxi Yelssin Solórzano, despojándolo de sus pertenencias, con apoyo de sus compinches que iban en el asiento trasero.

Taxista es asaltado por tres antisociales cerca del Mercado Israel Lewites en #Managua#Nicaraguapic.twitter.com/gXgUkSkoFS — La Nueva Radio YA (@nuevaya) June 5, 2026

Tras un forcejeo con los delincuentes, el obrero del volante logró huir, en tanto “Pechuga” tomó el control del taxi y poco después impactó contra un árbol, causando diversos daños al vehículo.

Tras ver parcialmente destruido el automotor, los delincuentes huyeron a pie, y posteriormente fueron detenidos, uno por uno, por agentes de búsqueda y captura la Policía del Distrito III, que los pusieron a la orden del Ministerio Público.