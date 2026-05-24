Diriomeño es condenado por manosear a quinceañera

A cuatro años de cárcel fue condenado un sujeto de apellido Carrillo, de 29 años, por manosear a una jovencita de 15 años, en la comarca Palo Quemado, ubicada en Diriomo, Granada.

La acusación detalla que Carrillo apretó las partes íntimas de la menor, tras seguirla cuando ella se dirigía a clases.

A esto se suma que el procesado, presuntamente sacaba su miembro viril cuando miraba grupos de jovencitas.

