Condenan a 22 años a sujeto que mató a su tía en San Marcos, Carazo

La jueza Juana Rivera Pineda, del juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Carazo, condenó a 22 años de cárcel al sujeto Yahir Josué Gómez Mercado, de 18, por haber matado con una navaja a su tía Diaceny María Mercado García, de 40 años y haber lesionado a un hijo de la víctima de 15 años.

La víctima Diaceny María Mercado García, de 40 años

El homicidio ocurrió en los primeros minutos de la madrugada del 5 de julio del 2025, luego de que Yahir salió de un bar junto a sus hermanas Rebeca y Sorayda y un cuñado, así como de su tía Diaceny Mercado y el hijo de esta.

Cuando caminaban rumbo a su casa, se dio una discusión entre Sorayda y su pareja identificada como Norvin, hecho en el que intervino Yahir dándole un golpe en la cara a su hermana.

Yahir Josué Gómez Mercado, de 18 años

En ese momento doña Diaceny, le dijo a Yahir que se calmara, por lo que este se enfureció y golpeó a su tía, lo que obligó al quinceañero a intervenir en defensa de su madre.

En ese momento Yahir se retiró unos metros para sacar una navaja con la que atacó a su tía provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte en el lugar, en tanto a su primo quinceañero lo lesionó en la mano derecha y la sien izquierda, por lo que tuvo que correrse.

Yahir dijo en su defensa que había tomado 11 litros de cervezas, por lo que andaba tomado y “sucedió algo que no quería que pasara».

En la sentencia se detalla que Yahir Gómez fue sentenciado a 20 años de prisión por matar a su tía Diaceny Mercado y dos años, por las lesiones a su primo.

