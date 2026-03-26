Judiciales

Condenan a 22 años a sujeto que mató a su tía en San Marcos, Carazo

Por Jonathan Morales
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La jueza Juana Rivera Pineda, del juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Carazo, condenó a 22 años de cárcel al sujeto Yahir Josué Gómez Mercado, de 18, por haber matado con una navaja a su tía Diaceny María Mercado García, de 40 años y haber lesionado a un hijo de la víctima de 15 años.

La víctima Diaceny María Mercado García, de 40 años
La víctima Diaceny María Mercado García, de 40 años

El homicidio ocurrió en los primeros minutos de la madrugada del 5 de julio del 2025, luego de que Yahir salió de un bar junto a sus hermanas Rebeca y Sorayda y un cuñado, así como de su tía Diaceny Mercado y el hijo de esta.

Cuando caminaban rumbo a su casa, se dio una discusión entre Sorayda y su pareja identificada como Norvin, hecho en el que intervino Yahir dándole un golpe en la cara a su hermana.

Yahir Josué Gómez Mercado, de 18 años
Yahir Josué Gómez Mercado, de 18 años

En ese momento doña Diaceny, le dijo a Yahir que se calmara, por lo que este se enfureció y golpeó a su tía, lo que obligó al quinceañero a intervenir en defensa de su madre.

En ese momento Yahir se retiró unos metros para sacar una navaja con la que atacó a su tía provocándole una herida en el cuello que le causó la muerte en el lugar, en tanto a su primo quinceañero lo lesionó en la mano derecha y la sien izquierda, por lo que tuvo que correrse.

Yahir dijo en su defensa que había tomado 11 litros de cervezas, por lo que andaba tomado y “sucedió algo que no quería que pasara».

En la sentencia se detalla que Yahir Gómez fue sentenciado a 20 años de prisión por matar a su tía Diaceny Mercado y dos años, por las lesiones a su primo.

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