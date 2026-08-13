El boxeador Prichard Colón muere a los 33 años tras años de secuelas neurológicas

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves a los 33 años, confirmó la Organización Mundial de Boxeo (OMB), organismo que resaltó su fortaleza y perseverancia durante los años posteriores a la severa lesión que cambió su vida.

Prichard Colón

Colón permaneció durante más de una década enfrentando graves secuelas neurológicas tras sufrir una hemorragia cerebral producto del combate disputado contra Terrel Williams en octubre de 2015.

Debido al trauma, el deportista pasó 221 días en estado de coma y posteriormente se mantuvo en un prolongado y arduo proceso de rehabilitación.

Antes del suceso, Colón era perfilado como una de las más grandes promesas del boxeo puertorriqueño.

Finalizó su carrera profesional con un récord de 16 victorias en 17 peleas, 13 de ellas por la vía del nocaut.

Su historia de lucha superó los límites del cuadrilátero, generando durante años un amplio respaldo y solidaridad de la comunidad deportiva internacional.