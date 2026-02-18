Sujeto mató y degolló a madre e hija en España

El asesinato de una mujer de 48 años y su hija de 12, en el pequeño municipio de Xilxes, en la provincia de Castellón ha conmocionado a España.

Las dos fueron encontradas en el interior de su domicilio degolladas el martes de esta semana. Junto a ellas se encontraba un hombre, de 39 años, padre y expareja de las víctimas, que dio la voz de alarma.

La investigación, se centra precisamente en ese hombre, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de las dos víctimas tras ser condenado en febrero del año pasado por malos tratos.

Tras recibir el aviso una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil se desplazaron a la vivienda, donde encontraron al hombre, que les contó que había acudido desde la ciudad de Valencia, a unos 40 minutos en coche, hasta el lugar.

Se había desplazado, según su versión, tras recibir por WhatsApp una fotografía en la que aparecía un individuo encapuchado junto a los cadáveres de la mujer y su hija, por lo que al llegar forzó la puerta del inmueble a patadas y se encontró con la escena del crimen, relató.

Entonces, empezó a dar gritos, que alertaron a los clientes de una cafetería contigua, a los que pidió auxilio. Según el hombre, el responsable sería una persona que ya había amenazado a su familia con anterioridad, cuenta Las Provincias.