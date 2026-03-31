Siete personas fueron hospitalizadas tras voraz incendio en España

Siete personas han sido trasladadas a emergencias tras sufrir inhalación de humo y quemaduras de diversa consideración en el incendio de una vivienda en Lodosa, España.

El incendio inició en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio, y ha producido abundante humo y graves daños, tanto en la vivienda en la que se ha iniciado, como en la vivienda contigua.

La vivienda de la planta superior también ha sido afectada, aunque en menor medida. El fuego ha sido extinguido aproximadamente a las 18:50 horas y, posteriormente, los bomberos han realizado labores de refresco y ventilación en todas las viviendas del edificio.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas del siniestro.