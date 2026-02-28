Putin mantiene reunión con el Consejo de Seguridad en medio del conflicto entre Israel, EE.UU. e Irán

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha celebrado una reunión con el Consejo de Seguridad del país en formato de videoconferencia, en la que abordó la situación en torno a Irán.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí anunció el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país persa. En respuesta, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel.

Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, afirmando en un comunicado que «se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado». Además, el organismo indicó que Moscú está preocupada por las acciones de escalada de la Administración estadounidense de los últimos meses que han comenzado a ser sistemáticas.