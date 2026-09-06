Nueve muertos tras explosión de fuegos artificiales en Estado de México

Al menos nueve personas murieron y otras 24 resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia ocurrida la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México.

Explosión de pirotecnia en México deja nueve muertos y 24 heridos

El accidente se registró alrededor de las 9:00 de la noche, cuando vecinos se encontraban reunidos frente a la parroquia para presenciar la quema de fuegos artificiales en vísperas de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz.

Equipos de Protección Civil, paramédicos y cuerpos de emergencia de municipios cercanos acudieron al lugar para atender a las víctimas.

El balance preliminar de las autoridades reporta 24 personas lesionadas.

De acuerdo con listas difundidas en redes sociales y grupos comunitarios, entre los heridos trasladados al Hospital General de Atlacomulco figuran al menos cuatro menores de edad.

Investigan causa de la explosión

La emergencia ocurrió en medio de los preparativos de las celebraciones religiosas de la comunidad, cuando se realizaba la quema de pirotecnia frente al templo.

Por el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó la explosión.