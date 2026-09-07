Avalancha en el Cáucaso ruso deja 11 alpinistas muertos

Al menos 11 alpinistas murieron, seis resultaron heridos y otros seis permanecen desaparecidos después de que una avalancha sorprendiera a un grupo de 33 escaladores en la región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso Norte.

Tragedia en Rusia: avalancha sepulta a grupo de 33 alpinistas

El accidente ocurrió ayer domingo en el desfiladero de Bezenguí, cuando un alud descendió desde la zona del monte Mizhirguí y alcanzó al grupo que avanzaba por una ruta de montaña.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó que el reporte fue recibido alrededor de las 5:00 de la tarde, hora de Moscú, del 6 de septiembre.

De acuerdo con la información oficial, 10 integrantes del grupo consiguieron descender por su cuenta y ponerse a salvo.

Otros seis escaladores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos.

“Lamentablemente, once personas sufrieron lesiones incompatibles con la vida”, informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia, citado por la agencia Interfax.

Hasta la mañana de hoy, seis miembros del grupo continuaban sin ser localizados.

Buscan a los desaparecidos

Las autoridades mantienen activo un operativo de búsqueda y rescate en la zona.

Más de 50 rescatistas, con reportes que elevan el contingente hasta 56 especialistas, participan en las labores para localizar a los alpinistas desaparecidos.

Un helicóptero Mi-8 también fue movilizado para apoyar el operativo.

Las tareas se desarrollan en condiciones difíciles debido al terreno escarpado y al riesgo de nuevos desprendimientos, lo que obliga a los equipos de emergencia a extremar las precauciones.

Algunos reportes locales señalan que el grupo habría sido alcanzado primero por un desprendimiento de piedras y posteriormente por una avalancha de nieve.

Las autoridades, sin embargo, continúan investigando las circunstancias exactas del accidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran una gran masa de nieve desplazándose por las laderas de la zona montañosa.

Al menos 11 escaladores murieron y seis resultaron heridos después de que un alud desde el Monte Mizhirgi golpeara a un grupo de 33 escaladores en el desfiladero de Bezengi, en la región de Kabardino-Balkaria de Rusia pic.twitter.com/WSrb9dMwOJ — Alertageo (@alertarojanot) September 7, 2026

Bezenguí, una de las zonas más elevadas del Cáucaso

El desfiladero de Bezenguí se encuentra en una de las áreas montañosas más altas del Cáucaso central.

En sus alrededores se levantan picos que alcanzan entre 4 mil y más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, además del glaciar de Bezenguí.

La región es frecuentada por montañistas, aunque su relieve accidentado y los cambios bruscos en las condiciones meteorológicas representan riesgos importantes para las expediciones.