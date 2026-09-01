Ejecutiva de Bank of America es asesinada en ataque en Nueva York

Una ejecutiva de Bank of America murió ayer lunes tras ser apuñalada de manera aparentemente aleatoria en Times Square, Nueva York, mientras otro hombre resultó herido durante el mismo ataque.

Erin Piacenti

La víctima fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, quien era la vicepresidenta de negocios en la institución bancaria y residía en Nueva Jersey.

Piacenti fue herida en el abdomen y trasladada de emergencia a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Bank of America lamenta muerte

La institución financiera confirmó el fallecimiento de Piacenti y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una integrante muy apreciada de nuestro equipo y la echaremos mucho de menos”, señaló Bank of America en un comunicado.

La ejecutiva había celebrado recientemente su segundo aniversario de matrimonio, según reportes de medios estadounidenses.

Atacante también hirió a un hombre de 68 años

Pamela Cisneros

La presunta agresora fue identificada como Pamela Cisneros, quien también apuñaló a un hombre de 68 años.

El segundo herido sobrevivió al ataque y se recupera de las lesiones, aunque su identidad no ha sido divulgada.

De acuerdo con las autoridades, los ataques parecían haber sido aleatorios y sin provocación previa.

Policía abatió a la agresora

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que los agentes encontraron a Cisneros armada con dos cuchillos.

Los oficiales intentaron detenerla utilizando una pistola Taser, pero el dispositivo no logró inmovilizarla.

Según la versión policial, la mujer continuó avanzando hacia los agentes con los cuchillos en la mano, por lo que los oficiales abrieron fuego.

Cisneros murió como consecuencia de los disparos.

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Ataque ocurrió en plena zona turística de Nueva York

El incidente ocurrió poco después de las 4 de la tarde en Times Square, una de las zonas más concurridas y turísticas de Nueva York.

Las autoridades indicaron que Cisneros tenía antecedentes de incidentes previos con la Policía en 2018 y 2019, aunque en esas ocasiones no habría sido arrestada.

La Policía de Nueva York continúa investigando las circunstancias que rodearon el ataque.