Al menos dos muertos y cinco heridos, incluidos dos policías, por el tiroteo en el centro de Minneapolis

Una persona falleció en uno de los pisos superiores de un edificio residencial, donde el atacante también fue hallado sin vida. Otra víctima perdió la vida en el hospital.

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido este miércoles en el centro de Minneapolis, en el que dos agentes figuraban entre las víctimas, según informaron las autoridades.

En una conferencia de prensa esta tarde en Minnesota, un oficial de información de la policía de Minneapolis afirmó que tras recibir llamadas al 911, los agentes policiales entraron un edificio residencial.

Tras su arribo, los oficiales encontraron a dos víctimas y escucharon más disparos en los pisos superiores del edificio.

“El sospechoso de los disparos falleció y en este momento se desconoce la causa de su muerte”, indicó.

Precisó que cuatro personas fueron llevadas a un centro médico del área y una de ellas murió en el hospital.

Otra persona murió en el lugar de los hechos, indicó.