Erupción del Anak Krakatoa suspende vuelos y afecta a 22 mil pasajeros en Indonesia

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, el principal de Indonesia, suspendió temporalmente sus operaciones este domingo después de que se detectara ceniza volcánica procedente del Anak Krakatoa en el espacio aéreo cercano a la terminal.

Más de 200 vuelos afectados por erupción del Anak Krakatoa

La medida afectó a más de 22 mil pasajeros y 209 vuelos, según informó el Ministerio de Transporte de Indonesia.

El volcán, ubicado en el estrecho de Sonda entre las islas de Java y Sumatra, comenzó a registrar una intensa actividad desde el sábado, con emisión de lava, fuertes estruendos y temblores percibidos por habitantes de distintas zonas.

Las operaciones en Soekarno-Hatta fueron suspendidas desde aproximadamente la 1:30 de la madrugada, hora local, después de que las autoridades detectaran presencia de ceniza en los alrededores del aeropuerto.

El Ministerio de Transporte de Indonesia informó que una prueba realizada en la terminal confirmó partículas de ceniza volcánica, por lo que el cierre se extendió hasta al menos las 9:30 de la mañana del domingo.

La suspensión fue adoptada como medida de seguridad debido al riesgo que representa la ceniza volcánica para los motores y sistemas de las aeronaves.

Singapur, Doha y Sídney entre las rutas afectadas

During the ongoing eruption of #Krakatoa in Indonesia, 10-minute @JMA_kishou Himawari-9 True Color RGB images today showed a broad lower-altitude area of volcanic ash (shades of brown) along with pulses of higher-altitude volcanic clouds (a mixture of water vapor, ash and SO2). pic.twitter.com/7AbG3vv8GE — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) September 5, 2026

Entre los vuelos más afectados se encuentran conexiones hacia y desde Singapur, además de rutas internacionales con destinos como Doha, Sídney y Kuala Lumpur.

Las autoridades también reportaron la cancelación de al menos 16 vuelos nacionales con destino a Bali.

Anak Krakatoa mantiene intensa actividad

🚨 Indonesia's Mt. Anak Krakatau erupted Friday September 4 overnight into Saturday, spewing rocks and volcanic ash into the air.



Another eruption occurred in the following hours, with the height of the column of black smoke observed at over 1,000 meters. pic.twitter.com/hmDClI85Ne — Massimo (@Rainmaker1973) September 5, 2026

El Anak Krakatoa es uno de los volcanes activos de Indonesia y se encuentra en el estrecho que separa Java y Sumatra.

La actividad registrada desde el sábado estuvo acompañada por fuentes de lava, ruidos fuertes y movimientos que fueron reportados en varias zonas.