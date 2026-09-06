Accidente de autobús en Cabo Verde deja 25 muertos y 18 heridos

Al menos 25 personas murieron y otras 18 resultaron heridas ayer sábado después de que un autobús se saliera de la carretera y cayera por un barranco en la zona de Campanas de Cima, en la isla de Fogo, Cabo Verde.

Autobús cae por barranco en isla de Fogo y provoca tragedia con 25 fallecidos

El vehículo regresaba hacia la ciudad de São Filipe después de una excursión a Chã das Caldeiras, localidad situada dentro del cráter volcánico del Pico do Fogo, cuando ocurrió la tragedia.

Entre las víctimas había numerosos jóvenes, según los primeros reportes difundidos por medios locales.

Aunque inicialmente se habló de una excursión escolar, un delegado del Ministerio de Educación indicó que el viaje no fue promovido por instituciones educativas.

Según esta versión, la excursión habría sido organizada de manera particular por el conductor del autobús.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Investigan fallas mecánicas

Los primeros datos recopilados en el lugar apuntan a varios factores que están siendo evaluados técnicamente.

Entre ellos se encuentran una posible falla mecánica, el exceso de ocupación del vehículo, las fuertes pendientes y las curvas cerradas existentes en el tramo donde ocurrió el accidente.

Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado un informe definitivo sobre la causa.

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención, mientras los equipos de emergencia y las autoridades continúan trabajando en la zona.